ALL-IN SU DEMME

Ricevere due cazzotti in pieno stomaco nel giro di poche settimane stenderebbe anche il pugile professionista più navigato. Non fa dunque eccezione la Fiorentina, che archiviate le delusioni per Daniele De Rossi e Radja Nainggolan, pare determinata in ogni caso a fare sul serio per quanto riguarda il proprio centrocampo. La società, delusa da un lato dal secondo “no, grazie” nel giro di una manciata di giorni e preoccupata al contempo di quello che sarà un calendario in campionato che metterà subito la Fiorentina davanti a una salita molto difficile, ha deciso infatti di stringere i tempi su Diego Demme, mediano del Lipsia che Pradè monitora da ormai un mese e per il quale sembra essere sempre più vicina la fumata bianca.

Il giocatore del resto spinge da tempo per il trasferimento in Italia, terra natale del padre Vincenzo che scelse nel 1991 di chiamare Diego il figlio in omaggio a Maradona, che in quell’anno stava vivendo la sua ultima stagione con la maglia del Napoli dopo uno scudetto e tanti altri successi. Demme ha passato di recente le vacanze in Toscana, per la precisione a Monteriggioni e San Gimignano, e avrebbe da tempo dato il suo benestare al trasferimento a Firenze, città di cui molto bene gli ha parlato l’ex compagno Marvin Compper, vecchia conoscenza del calcio viola.

I numeri dell’operazione stanno viaggiando in modo spedito verso il ribasso: dopo un’iniziale richiesta in doppia cifra da parte del Lipsia, la Fiorentina nelle ultime ore sarebbe in procinto di chiudere addirittura per una somma inferiore ai 10 milioni totali (si parla di 8 più una somma ancora indefinita legata ai bonus, e proprio su questo si sta trattando). L’obiettivo della società è dunque quello di garantire a Montella il suo mediano di interdizione entro pochi giorni, prima di dare la caccia alla punta e al regista, ruolo che in passato Demme ha in ogni caso ricoperto con discreti risultati.