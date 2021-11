ADESSO UN'ALTRA VIOLA CONTRO LE BIG: DAL 2019 GIÀ 24 KO

Per ritrovare l’ultima volta in cui la Fiorentina si era presentata al big match contro la Juventus davanti in classifica rispetto ai bianconeri si deve tornare alla stagione 2015/16, la prima di Paulo Sousa sulla panchina viola: era la 16a giornata e Kalinic e compagni (poi sconfitti 3-1 a Torino dopo essere passati in vantaggio) scesero in campo addirittura con cinque punti di vantaggio sulla squadra di Max Allegri, che dopo una partenza con il freno a mano tirato vinse poi lo scudetto. Di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata tanta ma quello che non è cambiato è il ruolino di marcia dei toscani quando si trovano a giocare al cospetto delle big.

Solo 24 su 108

I numeri del resto parlano chiaro: nelle ultime 36 partite, dall’inizio dell’era Commisso ad oggi (tra Serie A e Coppa Italia), contro le cosiddette nuove sette sorelle (Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma Lazio e Atalanta) la Fiorentina ha vinto solo sei volte, pareggiato in altrettante occasioni e perso nelle restanti ventiquattro: volendo essere più precisi, al cospetto delle big, i viola sono capitolati nel 66,7% dei casi, ottenendo appena 24 punti su 108 disponibili (anche se tre incontri che sono inclusi nel novero della statistica fanno parte del torneo nazionale e dunque non mettono in palio punti in classifica ma solo il passaggio del turno).

A Torino per il riscatto

Segno evidente che, al netto di formazioni viola che - specie negli anni passati - avevano evidenziato un gap quasi incolmabile rispetto alle prime della classe, è sempre mancato quel “quid” in più per poter togliersi soddisfazioni al cospetto delle formazioni più importanti. E questo discorso vale in particolare in questa stagione, dove eccezion fatta per l’exploit alla 3a giornata contro l’Atalanta, gli incontri con Roma, Inter, Napoli e Lazio hanno sempre evidenziato ottime prestazioni da parte della squadra di Italiano salvo poi avere tutti lo stesso epilogo: il ko. L’occasione di sabato all’Allianz Stadium sembra dunque capitare nel momento più propizio.

Serie A e Coppa Italia 2019-20

3 vittorie

5 pareggi

8 sconfitte

Serie A e Coppa Italia 2020-21

2 vittorie

1 pareggio

12 sconfitte

Serie A 2021-22

1 vittoria

0 pareggi

4 sconfitte

Totale scontri con le big dal 2019 ad oggi:

6 vittorie

6 pareggi

24 sconfitte