ACCELERATE E STOP: IL CONVULSO VENERDÌ VIOLA

Una giornata di accelerate e mezzi dietro front. In attesa della sua nomina ufficiale a nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè nelle convulse ventiquattr’ore di venerdì ha dovuto per il momento incassare un mezzo stop sul fronte Daniele De Rossi. Il pressing dei viola è chiaro, così come anche la volontà dell’ex capitano della Roma che se dovesse scegliere di proseguire a giocare a calcio direbbe sì solo al suo vecchio amico Montella e a nessun altro: scartate le ipotesi Samp, Milan e Bologna. Al momento però il sentimento preponderante nel cuore del mediano è quello che lo spinge di smettere di giocare. Ogni discorso sul fronte DDR è stato rimandato a lunedì, quando Commisso e Pradè si aspettano De Rossi una risposta definitiva: siamo per il momento sul 50%-50%.

Quella di ieri è stata una giornata importante anche sul fronte portiere: se infatti da un lato Viviano (attraverso il proprio entourage) ha ribadito alle squadre a lui interessate che il portiere ex Spal è in attesa soltanto della chiamata della Fiorentina, Alban Lafont è ormai pronto a levare gli ormeggi: l’estremo difensore si trova da ieri sera in Francia e questa mattina è previsto il faccia a faccia decisivo con il Nantes che chiuderà il cerchio sul ritorno in Ligue 1 del classe ’99, a meno di un anno di distanza dall’inizio della sua avventura in viola. La formula sarà quella di un prestito biennale c