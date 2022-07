A volte ritornano, ma stavolta c'è da augurarsi che il finale sia completamente diverso. Nel primo week-end di luglio, a ridosso del raduno viola fissato per oggi con successivi tamponi in serata a Coverciano, resta ancora poco da limare per chiudere un altro affare, il quarto contando il tris di acquisti (Mandragora, Dodò, Jovic) del quale ormai si parla da giorni. Così se Terracciano si prepara a giocarsi un'altra stagione da titolare l'arrivo di Gollini riporta alla memoria altri tempi, un'altra Fiorentina e pure un'altra storia.

Non a caso il probabile nuovo portiere viola si è già fatto vivo con chi, in quella stagione 2010-2011, ebbe modo di conoscerlo prima di cercar fortuna altrove (LEGGI QUI). Erano i tempi in cui Pantaleo Corvino seguiva da vicino anche ogni trasferimento del settore giovanile, pescando proprio Gollini dalla Spal nel 2010 (l'annuncio nel giugno 2010) e infuriandosi esattamente un anno dopo (LEGGI QUI) quando il giovane numero 1 prese la strada del Manchester United.

Corsi e ricorsi di una storia che adesso sta per tornare a colorarsi di viola, non appena il portiere in arrivo dall'Atalanta sosterrà le visite mediche (probabilmente domani) prima di aggregarsi alla sua nuova squadra. Per conoscere a Moena i compagni di squadra, l'approccio di Italiano ma anche l'effetto di vestire una maglia viola che in gioventù ha conosciuto molto bene.