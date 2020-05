Arriverà nella mattinata di oggi un primo responso del Comitato Tecnico Scientifico, anche in vista degli allenamenti di squadra, e dopo più di un confronto con la Federcalcio tutto fa pensare che per la successiva fase che attende il calcio sia in arrivo un via libera. Se la fase due si era aperta con test e tamponi al centro sportivo (ieri sono terminati quelli in casa viola con la negatività di Franck Ribery sulla cui quarantena non sono arrivate specifiche se non un ulteriore tampone negativo sostenuto prima di partire dalla Germania) il prossimo step sarà tornare al lavoro in gruppo, magari con una buona dose di tattica.

Nella mappa della Serie A, oltre ai viola, alla Sampdoria e al Torino, per il momento non si registrano ulteriori contagi visto che Milan, Inter e Napoli hanno già ufficializzato di non aver rilevato tamponi positivi. Un quadro finalmente più incoraggiante, seppure tutto sia ancora in discussione visto che dagli allenamenti di gruppo alle partite il passo è ancora decisamente lungo.

Non è ancora deciso infatti come si affronteranno eventuali casi positivi nel momento in cui le squadre dovessero ritrovarsi in ritiro (è esclusa la scelta tedesca di isolare soltanto i contagiati) e del resto non è del tutto chiaro come si gestirebbe un calendario che si profila frenetico nel malaugurato caso in cui un’intera squadra dovesse finire di nuovo in quarantena. A tempo debito, se tutto il fronte Covid migliorerà, sarà possibile affrontare anche queste eventualità.