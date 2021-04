18 PUNTI IN BALLO, VIOLA CON IL TURNO PIÙ TOSTO E RIVALI CHE CAMBIANO

La corsa salvezza entra nel vivo con 6 partite da giocare e 18 punti ancora in ballo. La Fiorentina ha 33 punti, 5 sulla zona retrocessione occupata oggi ancora dal Cagliari a 28. Nel mezzo Torino e Benevento a 31 mentre Genoa e Spezia se la giocano tra di loro nella sfida pomeridiana per dire chi opera il sorpasso e resta con un piede in A. La corsa della Fiorentina però deve tenere conto della condizione delle squadre e tra tutte proprio il Cagliari appare la squadra meno rassegnata ed anche l'avversaria tosta che si ritrova in questo turno diventa più battibile se la Roma, come sembra, avrà la testa al Manchester e a quella avvincente semifinale di Europa League conquistata. Mentre il Torino, che pur in questo turno se la vedrà con il ritrovato Napoli di Gattuso, ha sempre in ballo la gara con la Lazio e dunque tre possibili punti.

La corsa sembra dunque spostata sul Benevento (con il quale la Fiorentina è avanti a partità di punti) che ha ancora due scontri diretti con Cagliari e Torino mentre la gara con il Crotone preoccupa meno i sanniti. Ma prima incontrerà anche Milan e Atalanta così il suo calendario non è poi così agevole anche se domani nel lunch match la sfida della sempre imprevedibile Udinese potrebbe finire a suo favore e dunque portarla a scavalcare momentaneamente i viola. La Fiorentina dunque dovrà cercare il miglior risultato utile in attesa di avversarie più abbordabili anche se la Juventus mai come in questa stagione appare battibile. Certo con i suoi campioni potrebbe vincere con qualunque avversaria e proprio per questo i viola dovranno dare il 101 per cento nonostante un turno infrasettimanale sulle gambe.