ORSATO, Un dramma con la Roma: 3 volte su 3 ko

È stato scelto un arbitro di tutto rispetto per la sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Roma: il match tra i giallorossi e i viola sarà infatti diretto dall’espertissimo Daniele Orsato della sezione di Schio. Il bilancio del fischietto con i viola parla, ad oggi, di 36 precedenti (la Fiorentina è la terza squadra di A più diretta da Orsato) con un computo di 9 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Per la Roma invece sono 32 i precedenti per un totale di 12 vittorie, 12 pareggi e solo 8 sconfitte.

Per l’arbitro, nato nel 1975 a Montecchio Maggiore, quella di domenica alle 18 all’Olimpico sarà la quarta direzione in una gara che vede impegnate Fiorentina e Roma e i precedenti, in tal senso, sono nefasti: in tre precedenti, i viola sono sempre andati ko. Il primo caso risale all’8 dicembre 2013 (Roma-Fiorentina 2-1), il secondo al 25 ottobre 2015 (Fiorentina-Roma 1-2) e l’ultimo in ordine di tempo al 20 dicembre 2019 (Fiorentina-Roma 1-4), match dopo il quale Vincenzo Montella fu esonerato.