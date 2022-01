MERCATO, Ecco dove rimane aperto: i viola...

Alle 20 si è chiusa la sessione di calciomercato invernale per quanto riguarda l'Italia. E se in Germaniail le trattative si erano già chiuse alle 18, alcuni tra i prinicipali mercati europei chiuderanno a mezzanotte, ossia Inghilterra, Spagna e Francia. Ma le squadre italiane potranno fare ancora operazioni solo in uscita ancora per molti giorni in altri paesi. La Fiorentina in particolare deve ancora sistemare due calciatori in uscita come Pulgar e Kokorin. Il primo, che rientrerà mercoledì dal Cile, potrà così perfezionare il suo passaggio in prestito secco in Turchia (Galatasaray) mentre per il secondo la Fiorentina proverà a sistemarlo nel proprio paese o sempre in Turchia.

Austria: 7 febbraio

Turchia: 8 febbraio

Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro: 11 febbraio

Romania e Ungheria: 14 febbraio

Croazia, Svizzera e Slovenia: 15 febbraio

Slovacchia: 21 febbraio

Repubblica Ceca e Russia: 22

Polonia: il calciomercato aprirà il 1° febbraio e chiuderà il 28