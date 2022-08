IGOR, Out anche giovedì. Mette nel mirino l'Empoli

Igor non è potuto scendere in campo ieri contro la Cremonese per via di qualche problema fisico che l’ha tenuto ai box. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il difensore brasiliano sarà indisponibile anche per la partita valida per i preliminari di Conference League, giovedì, col Twente. La Fiorentina spera di recuperarlo domenica in campionato ad Empoli.