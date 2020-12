VIOLA, Se oggi va a secco eguaglia primato del 2019

Roma, Parma, Benevento e Milan: sono questi gli avversari contro i quali la Fiorentina, nelle ultime quattro giornate, non è riuscita a trovare la via del gol: un poker di match ai quali si aggiungono i minuti finali della sfida con l’Udinese in campionato che portano il totale dei minuti a digiuno da gol a 399’ (recuperi esclusi): se questa sera contro il Genoa disgraziatamente la squadra di Prandelli non dovesse ancora una volta trovare la via del gol sarebbero cinque le partite consecutive in cui non sarebbe riuscita a segnare e solo tre volte nella sua storia in Serie A è arrivata a toccare questo triste primato: nel 1947, nel 2002 (anno della retrocessione e del fallimento) e nel 2019, quando, con Montella, nelle ultime cinque giornate rimase a secco e si salvò all’ultima giornata contro il Grifone, allenato da Prandelli.