La Fiorentina, intesa come squadra maschile, femminile e giovanile, è pronta per una due giorni di fuoco. Che inizierà domani alle ore 12:30, quando le ragazze di Antonio Cincotta affronteranno la Juventus a Cesena in finale di Supercoppa. "Dovremo mettere in campo soprattutto il cuore e la voglia di vincere. La Juventus d'altronde, amichevole, finale o semplice partita, l'affronteremmo sempre con lo stesso spirito" le parole di capitan Alia Guagni, mercoledì alla Rinascente.

Farà il tifo da lontano, German Pezzella. E' stato lo stesso difensore a scriverlo sui social, esibendo il proprio in bocca al lupo alla Fiorentina Women's. L'argentino sarà infatti impegnato a guidare la squadra maschile nella serata di campionato (ore 20:45) che vedrà i viola ospitare una Lazio fresca di sconfitta in Europa League contro il Celtic e, pertanto, affamata di vittorie: starà a mister Montella infondere lo spirito giusto ai suoi giocatori per proseguire la striscia positiva.

Chiuderà il tour de force la Primavera. Lunedì sera, alle ore 20:30, il team di Emiliano Bigica sfiderà i campioni d'Italia in carica dell'Atalanta al Gewiss Stadium. Le due formazioni giocheranno la loro seconda finale di Supercoppa di categoria in assoluto, e sarà anche la prima volta che si incroceranno in tale manifestazione. Già 1041 i biglietti venduti: la "cantera" gigliata, otto anni dopo, è pronta a riaggiudicarsi il trofeo detenuto dal Torino, sconfitto proprio in semifinale dai viola.