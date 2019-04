Giornata da spettatori per la Fiorentina. Questa mattina i viola sono scesi sul campo del centro sportivo sfidando il gelo fiorentino per continuare la lunga preparazione in vista della gara contro il Napoli e non solo. Dopo la difficile gara contro i partenopei la Fiorentina è attesa da un piccolo tour de force tra campionato regolare e recuperi. Un piccolo ciclo di gare che, vedendo anche i risultati delle avversarie, potrebbe, se condotto bene, proiettare la banda di Delio Rossi in posizioni di classifica forse inaspettate fino a qualche tempo fa.

Facendo dei piccoli calcoli, i viola scenderanno in campo venerdì prossimo contro il Napoli e poi tre giorni dopo saranno ospiti del Bologna al Dall'Ara per il recupero della seconda giornata di ritorno. L'ultima domenica di febbraio, poi, ci sarà la sfida insidiosa dell'Olimpico contro la Lazio. Tre partite, di cui due in trasferta, in nove giorni che daranno le prime risposte aspettando l'ulteriore possibile tris di gare dei primi di marzo, quando tornerà Mutu al Franchi col suo Cesena, quando ci sarà (probabilmente) il recupero col Parma e poi la sfida di Catania.

Due tris di gare, dunque, intervallate da una settimana di ulteriore lavoro a cavallo tra febbraio e marzo. Un piccolo tour de force che metterà alla prova la Fiorentina non solo per la difficoltà delle sfide ma anche per il poco recupero tra l'una e l'altra. Sei gare che potrebbero porre una pietra tombale sulle illusioni di Europa ovvero rinfocolare il braciere delle speranze. In attesa di risposte, Delio Rossi continua a lavorare, il metodo migliore per non farsi trovare impreparati