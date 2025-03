Top FV, vota il miglior viola in Fiorentina-Juventus 3-0! Ecco il nostro sondaggio

vedi letture

La Fiorentina batte 3-0 la Juventus in una notte magica grazie alle reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson. La squadra di Palladino si rilancia così in classifica e porta a casa un altro scalpo importante al Franchi con una prestazione perfetta, dominando la partita dall'inizio alla fine. Ora i punti in classifica sono 48 e la Fiorentina si potrà godere la sosta con tre punti importantissimi in cascina.

Clicca qui per votare il migliore in campo