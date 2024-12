TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Cagliari 1-0

FirenzeViola.it

Una splendida Fiorentina mette alle spalle l'uscita dalla Coppa Italia e centra l'ottava, storica, vittoria di fila in campionato. Al Franchi contro il Cagliari è decisiva una rete nel primo tempo di Cataldi, che esulta dedicando la gioia del gol a Edoardo Bove, a cui aveva promesso la rete che poi ha deciso il match. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link:

