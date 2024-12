TOP FV, Contro il Pafos vince Martinez Quarta. 2° Sottil

FirenzeViola.it

La Fiorentina giovedì sera ha vinto 3-2 contro il Pafos un match importante in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Conference League. Per i gigliati, oltre all'autogol di Goldar, a segno Kouame e Quarta. Proprio El Chino, schierato a centrocampo da Palladino, è stato il calciatore viola più votato dai lettori di FirenzeViola.it con il 30,26% delle preferenze. A seguire, sul secondo gradino del podio c'è Sottil con 277 voti (26,61%), mentre terzo posto per il brasiliano Dodo. L'esterno sinistro sudamericano ha ottenuto il 16,62% delle preferenze (173 voti).

TOP FV FIORENTINA-PAFOS 3-2

1) Martinez Quarta - 315 voti (30,26%)

2) Riccardo Sottil - 277 voti (26,61%)

3) Dodo - 173 voti (16,62%)