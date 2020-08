SPAL-FIORENTINA 1-3, Rivivi il LIVE di FV!

19.58 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.55 - Altra vittoria per la Fiorentina di Iachini, che grazie alle reti di Duncan, Kouamè e Pulgar guadagna 3 punti che le garantiscono il 10° posto in classifica. Il tecnico viola festeggia così la riconferma.

90' +5' - E FINISCE QUI! Il campionato della Fiorentina si conclude con il 3-1 a Ferrara.

90' +5' - Iachini opera un doppio cambio: entrano i giovani Dalle Mura e Terzic, escono Chiesa e Duncan.

90' +4' - Pulgar spiazza Thiam e torna a segnare su rigore dopo l'errore di Lecce.

90' +4' - GOOOOLLL! PULGAR NON SBAGLIA E FA 3-1!

90' +3' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Intervento a gamba tesa di Bonifazi su Chiesa: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

90' +2' - Giallo per Chiesa che ferma con le cattive un'azione di ripartenza.

90' +1' - Altra azione imperiosa di Sottil, che ne salta due e poi serve Cutrone: tiro di prima respinto in corner da Thiam.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Rischia la Fiorentina, con Di Francesco che tenta un tiro dalla distanza bloccato da Terracciano.

89' - Ennesimo gol da corner per la stagione della Fiorentina: Pulgar batte e sul primo palo Kouamé anticipa tutti, compreso Thiam non uscito benissimo. La Fiorentina mette la freccia!

89' - GOOOOOLLL DELLA FIORENTINA! SEGNA KOUAMÉ!

88' - Sottil! Palla fuori di un soffio! Bella azione della Fiorentina che termina col tiro cross del viola, solo sfiorato da Cutrone e palla in corner.

86' - Cambio nella SPAL: esce D'Alessandro, entra Tunjov.

86' - Sottil spara alle stelle un destro dal limite dopo un'altra bella copertura di Igor.

83' - A terra D'Alessandro per un problema muscolare. Chiede il cambio l'attaccante spallino.

80' - Doppio cambio nella SPAL: entrano Salomon e Di Francesco per Fares e Valoti.

79' - Cutrone non calcia convinto nonostante si fosse liberato in area: palla centrale ancora una volta bloccata da Thiam.

78' - Horvath prova il destro dalla distanza, sparando alto. Squadre molto stanche in campo.

75' - Fallo di Chiesa su Valoti dopo un paio di sortite offensive della Fiorentina che non hanno portato a nulla. Valoti ha i crampi.

72' - Dopo l'azione l'arbitro fischia per il cooling break.

71' - Thiam salva tutto! Poi Chiesa! Calcio d'angolo di Pulgar direttamente verso la porta, respinto dal portiere. Poi Chiesa spara un destro che Missiroli sulla linea riesce a respingere. Viola vicini al vantaggio.

69' - Igor salva quasi sulla linea anticipando Valoti dopo una bella azione con cross basso di Strefezza.

67' - Pulgar calcia la punizione addosso alla barriera.

66' - Azione imperiosa di Sottil, che si libera di quattro uomini e viene steso al limite dell'area. Punizione per la Fiorentina.

65' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: entra Sottil al posto di Venuti e Cutrone per Vlahovic.

63' - Altra palla recuperata in attacco dalla Fiorentina, anche se Vlahovic non riesce a concludere in porta neanche questa volta.

61' - Doppio cambio nella SPAL: entrano Horvat e Strefezza per Cuellar e Murgia.

59' - Pulgar scarica il destro dalla distanza dopo una bella giocata di Venuti, ma ancora una volta calcia centrale.

58' - Nulla di grave per l'attaccante viola che si riprende subito. Chiesa invece prova una bella imbucata per Kouamé, leggermente lunga.

57' - Si fa male Vlahovic dopo una bella sgasata: il serbo calcia con il sinistro poi prende una ginocchiata alla schiena da Daboe resta a terra.

55' - Cambio nella Fiorentina: esce Agudelo, entra Kouamé.

54' - Vlahovic! Lirola svetta su Tomovic e di testa appoggia per Vlahovic, la cui incornata però è alta. Fatica a trovare la porta l'attaccante serbo.

53' - Risponde la SPAL con Valoti, che libera il sinistro dal limite: palla centrale bloccata da Terracciano.

51' - Tiro-cross di Pulgar che Thiam liscia malamente: pallone che esce di qualche centimetro.

50' - Ancora Agudelo pericoloso dalla distanza: tiro ribattuto. Ma si tratta del quarto tiro in cinque minuti per la Fiorentina, partita evidentemenete con idee bellicose in questo secondo tempo.

48' - Ci prova dalla distanza anche Vlahovic, sparando però alto di un paio di metri.

48' - Agudelo! Ennesimo disimpegno sbagliato dalla SPAL che regala palla a Chiesa. Appoggio all'indietro per Agudelo che da fuori tenta il sinistro: fuori di pochissimo a lato della porta di Thiam.

46' - Pulgar ci prova subito dalla distanza, con un tentativo però troppo debole. Blocca facilmente Thiam.

45' - RIPARTE IL MATCH! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-1: reti di Duncan e D'Alessandro.

45' +2' - Giallo per Fares che strattona in contropiede Agudelo.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

42' - Fiorentina che dopo un momento di sbandamento prova a riprendere il controllo del campo. Anche perché negli ultimi minuti la SPAL ha attaccato creando discreti pericolsi.

40' - Salva Terracciano! Altro pericoloso per la Fiorentina, con Tomovic che tira tutto solo dalla destra: il portiere viola sulla linea riesce a respingere.

39' - Lirola perde malamente palla e Valoti mette un cross al bacio per D'Alessandro. Colpo con lo stinco e palla all'angolino: 1-1 al Paolo Mazza!

39' - GOL DELLA SPAL! Pareggia D'Alessandro.

37' - Serie di cross della Fiorentina che terminano con un sinistro al volo di Duncan: palla colpita bene ma centrale, blocca Thiam.

35' - Pericoloso Chiesa! Cross basso di Agudelo dalla destra che pesca il 25 viola, il cui tiro però viene murato.

30' - Grande combinazione sull'asse Agudelo-Chiesa. Quest'ultimo serve la corrente Duncan che con il mancino mette il pallone in buca d'angolo: palo e palla in rete. Fiorentina in vantaggio!

30' - GOL DELLA FIORENTINA! LA SBLOCCA DUNCAN!

29' - Agudelo semina il panico in area SPAL, ma il suo tiro con il mancino si impenna e finisce preda di Thiam.

28' - Si riparte.

26' - Cooling break fischiato dall'arbitro. Squadre nelle rispettive panchine per refrigerarsi prima di continuare.

25' - Venuti! Liberato da Agudelo in area calcia con il mancino ma centra Thiam.

24' - Nulla di fatto dal corner.

23' - Buona azione di Vlahovic che si libera sulla sinistra e poi mette in mezzo: palla in corner.

20' - Chiesa! Si libera bene al limite dell'area, ma anche il suo sinistro viene spedito in curva.

18' - Dalla parte opposta ci prova Duncan, ma il suo tentativo termina sul fondo, lontano dalla porta di Thiam.

18' - Traversa di Fares! Tiro spettacolare da lontanissimo con il sinistro: la palla scavalca Terracciano ma colpisce la parte alta della traversa. Altro brivido per la Fiorentina!

17' - Buon momento della SPAL, che da qualche minuto sta chiudendo la Fiorentina nella propria area.

15' - D'Alessandro! Mura Ceccherini! Tiro a botta sicura dopo essersi liberato di Pulgar e Milenkovic, ma Ceccherini devia il pallone in maniera decisiva. Brivido per la Fiorentina!

13' - Ancora Vlahovic molto attivo pur con scarsi risultati. Il serbo ruba palla sulla trequarti e prova il dribbling in area, ma viene fermato da Bonifazi.

10' - Agudelo! Bella azione con il colombiano che si libera di Dabo e poi prova il mancino a giro: palla alta non di molto.

7' - Chiesa! Si libera e scarica il sinistro dal limite dell'area: Thiam non benissimo lascia lì il pallone, ma Vlahovic spara alto sulla ribattuta.

5' - Bella percussione di Duncan che poi tocca un po' forte per Vlahovic, che non riesce ad agganciare in area. Peccato, era una buona occasione.

4' - Da notare come il capitano quest'oggi sia Federico Chiesa, nonostante le voci su di lui Iachini ci punta forte.

2' - Fiorentina che prova subito a prendere il controllo, con Vlahovic che sembra essere molto voglioso di far bene.

0' - VIA! Si parte! Primo pallone giocato dalla SPAL, in maglia oro. Fiorentina invece in completo viola.

Amici e lettori di FirenzeViola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di SPAL-Fiorentina, gara valida per l'ultimo turno di Serie A. Al Paolo Mazza ormai non ci si gioca niente se non la gloria e circa un milione che la Fiorentina guadagnerebbe con il 10° posto. Se però la SPAL è destinata alla Serie B e a salutare Di Biagio, Iachini si prepara a giocare la prima partita da confermato per l'anno prossimo. Le emozioni non dovrebbero mancare: restate con noi per viverle insieme!

Queste le formazioni ufficiali:

SPAL (4-4-2): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa.