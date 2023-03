SIVASSPOR-FIORENTINA 1-4, Rivivi il LIVE di FV!

20.45 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le emozioni e le voci del dopo-gara.

20.44 - La Fiorentina esce dalla trasferta di Sivas con un roboante 4-1 fuori casa dopo l'inizio di sofferenza. La squadra di Italiano è tra le migliori 8 della Conference League e domani scoprirà contro chi dovrà giocare ai quarti.

90' +6' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA VOLA AI QUARTI DI FINALE DI CONFERENCE!

90' +4' - Dodo vicino al gol. Ma si aspetta solo il fischio finale.

90' +3' - Riprende il gioco dopo il gravissimo fatto accaduto allo stadio 4 settembre.

90' +2' - Doppio giallo per Milenkovic ed Erdogan per un piccolo parapiglia a centrocampo.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - C'è stata un'invasione di campo con botta rifilata a Bianco. Il gioco si ferma per un fatto gravissimo accaduto a Sivas.

89' - Il 10 lavora un pallone in area e poi lo infila al sette: è tornato anche Castrovilli nella notte di Sivas!

89' - GOL PAZZESCO DI CASTROVILLI! Goduria viola!

86' - La Fiorentina gestisce palla e tempo ora.

83' - Girandola di cambi per la Fiorentina: fuori Nico Gonzalez, Cabral, Bonaventura e Amrabat, dentro Saponara, Kouame, Castrovilli e Bianco.

81' - ROSSO PER HAKAN ARSLAN! Reazione con un calcione in faccia a Mandragora. Ha perso la testa il capitano del Sivasspor.

78' - Incredibile papera di Goutas che appoggia all'indietro di testa un pallone ma si dimentica di direzionarlo: lo mette all'angolino basso e Vural non ci arriva. 3-1 per la Fiorentina!

78 ' - AUTOGOL DI GOUTAS! LA FIORENTINA METTE IN BANCA LA QUALIFICAZIONE!

78' - Ma la decisione non è stata cambiata.

77' - VAR che sta valutando il cartellino per Ulvestad.

77' - Giallo per Ulvestad che entra malissimo su Ranieri.

75' - Doppio cambio nel Sivasspor: escono Saiz e Paluli, entrano Emre Gokay e Yatabare.

74' - Goutas spaventa la Fiorentina anticipando l'uscita di Terracciano ma sparando fuori. Incredibile quello che aveva regalato Amrabat, per fortuna la viola si salva.

73' - Decisione incomprensibile di Amrabat che da centrocampo spara il pallone indietro direttamente sul fondo. Corner per il Sivasspor regalato dal centrocampista viola.

71' - Amrabat! Libera il tiro col piattone destro dal limite, ma calcia centrale: blocca Vural.

67' - Incredibile! La Fiorentina ad un centimetro dal gol su una grande azione di Ikoné che dopo un appoggio in mezzo trova la papera di Vural: palla sotto le gambe del portiere, ma poi riesce ad allontanare il pallone che ballava sulla linea togliendolo a Cabral.

66' - Cambia anche la Fiorentina: esce l'appena ammonito Martinez Quarta, entra Igor.

66' - Doppio cambio nel Sivasspor: escono Cofie e Caicedo, entrano James e Njie.

64' - Giallo anche per Quarta, inventato dall'arbitro dopo un contrasto aereo. Era diffidato, sarà squalificato. Incredibili queste ammonizioni degli arbitri in Europa...

63' - Giallo per Goutas per proteste dopo l'esultanza della Fiorentina.

62' - Milenkovic svetta sul corner di Mandragora e infila il pallone all'angolino: esplode la panchina della Fiorentina che festeggia con il serbo.

62' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!! SEGNA MILENKOVIC!!

62' - Ikoné! Azione prolungata che si conclude col tiro dalla distanza che deviato esce di pochissimo a lato.

61' - Cabral non riesce a sfruttare un buon pallone in area. Palla sul fondo, rimetterà Vural.

58' - Il cross da corner lo colpisce di testa Milenkovic ma viene fischiato fallo sulla conclusione che era stata comunque ribattuta.

57' - Cross di Dodo che purtroppo non trova nessuno. Poi la difesa del Sivasspor commette una frittata e regala un corner.

55' - Milenkovic gira al volo il cross in mezzo ma spara in alto.

54' - Nico Gonzalez steso sulla sinistra. Buona punizione da crossare al centro per la squadra viola.

52' - Sempre Mandragora pericoloso, ma svirgola un cross di Dodo. Peccato perché era un'altra ottima occasione per la Fiorentina.

48' - Vural salva su Mandragora! Il centrocampista calcia bene da posizione defilata, ma trova il piede del portiere avversario che evita il gol. Si dispera Mandragora!

46' - Terracciano salva subito! Dormita difensiva su una sponda di Cofie, con il portiere viola costretto in uscita ad evitare guai.

45' - SI RIPARTE! Nessun ulteriore cambio nelle due formazioni.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - E FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! La Fiorentina ha rimesso in piedi la partita: è 1-1 al 45'.

45' +2' - Vural sbaglia un controllo e rischia un clamoroso autogol, per fortuna del Sivasspor la palla termina fuori.

45' - Assegnati tre minuti di recupero.

44' - Nico inventa, riceve palla da Bonaventura e viene fermato in area. Vural però pasticcia e regala palla a Cabral che da due passi no npuò sbagliare: tutto in parità a Sivas!

44' - CABRAAAAAALLLL!!! CABRAAAALLLL!! LA FIORENTINA PAREGGIA CON CABRAAAAAL!!

43' - Martinez Quarta chiede un rigore dopo essersi lasciato cadere in area dopo una splendida azione con tre dribbling. L'arbitro però non casca nel tranello e non fischia.

42' - Tiro da lontanissimo di Goutas che termina in curva.

37' - Colpisce Martinez Quarta di testa su corner, ma spara fuori non di poco. Però la Fiorentina prova a reagire quantomeno.

35' - Un gol pazzesco dell'esterno turco che calcia dalla distanza con il destro e mette il pallone al sette. Terracciano incolpevole e punteggio che nella doppia sfida torna in parità.

35' - GOL DEL SIVASSPOR! Un gol incredibile trovato da Erdogan Yeşilyurt.

34' - Nico Gonzalez! Bel doppio dribbling e tiro dalla distanza: para facile Vural.

32' - Scontro tra Mandragora e Arslan che prova la scena dopo un contatto cercato dal centrocampista viola che però anche lui cade a terra. Dopo qualche secondo, la scena pietosa termina.

28' - Mentre Italiano ha deciso di invertire gli esterni Nico e Ikoné, i ritmi in questa fase sono un po' più blandi.

25' - Bella azione di Ranieri che anticipa l'avversario e prova un tiro cross che termina tra le braccia del portiere avversario Vural.

21' - Martinez Quarta! Prova il destro dalla distanza, il tiro parte forte ma va alto: palla sopra la traversa.

20' - Gioco fermo stavolta per un problema per Ikoné che si è preso un pestone in precedenza.

18' - Lob di Martinez Quarta che non arriva a Bonaventura. Il Sivasspor ora è meno arrembante ma la Fiorentina non riesce ad imporre il proprio gioco offensivo, pur tenendo palla per la maggior parte del tempo.

16' - Appindangoyé si addormenta un po' e Nico prova ad approfittarne ma alla fine il rimpallo va male all'argentino.

15' - Chifci sembra farcela, Charisis invece deve uscire: al suo posto Ulvestad.

14' - Nulla di fatto dal corner con un fallo inesistente fischiato a Mandragora. Ma il gioco si ferma di nuovo per un altro problema fisico, stavolta muscolare per Chifci.

12' - Pericoloso Ikoné il cui cross viene messo in corner. Nell'occasione resta a terra Charisis che ha bisogno di cure.

9' - Yeşilyurt! Risponde Terracciano! Ma il Sivasspor è un'altra squadra rispetto all'andata... Tiro dalla distanza che trova i pugni del portiere viola, poi sul corner niente di fatto. Ma la Fiorentina in difesa soffre.

5' - Cabral! Un'occasione al minuto con le difese molto larghe: Dodo crossa morbido per Cabral che colpisce bene di testa ma spediscer fuori veramente di poco.

4' - Risponde subito il Sivasspor! Caicedo libera il destro dalla distanza su un errore di Dodo a causa del campo, il pallone esce di un soffio a lato.

3' - Bonaventura! Bel passaggio di Dodo che lo libera sulla trequarti: il numero 5 non serve Nico tutto solo sulla sinistra e calcia addosso a Vural.

2' - Subito botta e risposta, con la Fiorentina pericolosa su corner e il Sivasspor che viene fermato in contropiede da Amrabat.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

18.45 - Prima dell'inizio della partita, un minuto di silenzio.

È una di quelle notti. La Fiorentina contro il Sivasspor si gioca l'accesso ai quarti di finale di Conference League e si prepara ad una delle partite più importanti degli ultimi anni, con la possibilità di entrare tra le migliori otto della competizione internazionale. Per farlo però dovrà battere il Sivasspor vincendo o pareggiando in trasferta una partita che si prospetta decisiva: forti dell1-0 dell'andata gli uomini di Italiano vogliono centrare il traguardo. Solo 90 minuti separano la Fiorentina dai quarti di finale di Conference: seguiteli con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural, Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yeşilyurt.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral.