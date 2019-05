RIENTRA PEZZELLA, DABO TITOLARE, DAVANTI MURIEL?

Difficile non pensare al futuro, ma sarà bene che la squadra si concentri solo sul presente. Oggi contro il Genoa i viola si giocano la salvezza in 90 minuti, fermo restando che la retrocessione potrebbe materializzarsi solo nel caso in cui l’Empoli fosse capace di battere l’Inter a San Siro e i viola uscissero sconfitti. Dal canto suo Montella non potrà nemmeno andare in panchina per la giornata di squalifica post Parma, al posto suo ci sarà il vice Russo. L’allenatore ieri ha dato qualche indicazione sulla volontà di provare a recuperare Mirallas, oggi il responso definitivo.

La sensazione è che l’esterno possa però partire fuori lasciando solo Muriel accanto a Chiesa in attacco. Anche Simeone, in questo caso, finirebbe in panchina seppure il ballottaggio sia aperto e non escluda sorprese dell'ultimo minuto. Per il resto la Fiorentina è sempre la stessa: Milenkovic, Hugo e il rientrante Pezzella dietro, Dabo dirottato nuovamente a destra e tre in mezzo (Veretout, Gerson e Benassi) con Biraghi a sinistra.

In casa Genoa Prandelli è senza Lazovic oltre a Sturaro e Lerager, per il resto davanti sperano di esserci Lapadula e Kouamè con Sanabria inizialmente in panchina. Nel 3-5-2 rossoblu davanti a Radu ci saranno Biraschi, Romero e Zukanovic mentre in mezzo agiranno Bessa, Radovanovic e Miguel Veloso. Sugli esterni a destra Pereira a sinistra capitan Criscito

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Dabo, Benassi, Gerson, Veretout, Biraghi, Chiesa, Muriel

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Pereira, Bessa, Radovanovic, Miguel Veloso, Criscito, Lapadula, Kouamè