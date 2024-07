NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Secondo giorno di raduno per la Fiorentina al Viola Park. Il programma di oggi prevede il completamento dei test medici e atletici di rito durante la mattinata, mentre nel pomeriggio andrà in scena il primo allenamento per la Fiorentina targata... Secondo giorno di raduno per la Fiorentina al Viola Park. Il programma di oggi prevede il completamento dei test medici e atletici di rito durante la mattinata, mentre nel pomeriggio andrà in scena il primo allenamento per la Fiorentina targata... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi