PRANDELLI, Futuro? Per me è domani. Poi vedremo

In merito al proprio futuro, così si è espresso Cesare Prandelli in conferenza stampa: "Io ho dato la massima disponilbilità in un contesto difficile, sono tre anni che questa squadra lotta per questo obiettivo, è inutile nasconderci. Qualche situazione pregressa è ancora viva dunque. Il mio futuro è domani, dovo provare a vincere la partita. Se poi mi rendo conto di essere un peso, vado per la mia strada. Io ho un ottimo rapporto con la proprietà e ho grande voglia di arrivare a un risultato. Sto facendo sacrifici personali perché sto sacrificando famiglia ed amici, se ciò non basterà sono a disposizione. Io a rischio? Tutti gli allenatori lo sono".

