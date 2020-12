PRANDELLI E UN DICEMBRE DA SEMPRE FORTUNATO

Messosi ormai alle spalle il “falso” problema legato al Covid, per Cesare Prandelli adesso ci sarà da fare i conti con un calendario a dir poco in salita: cinque partite nell’arco di soli sedici giorni, dal 7 al 22 dicembre, contro squadre (peraltro) quasi tutte di alta classifica, eccezion fatta per il Genoa domani sera: un tour de force dal quale la Fiorentina dovrà uscir fuori non solo con le ossa intere ma soprattutto con la certezza di aver trovato delle idee di gioco più solide rispetto alla prima parte di stagione. In aiuto all’allenatore tuttavia non ci saranno soltanto i progressi sul piano fisico dei giocatori ultra-trentenni che fino ad oggi hanno stentato ma anche uno score che il tecnico di Orzinuovi si porta avanti da anni e che fa di dicembre uno dei mesi più prolifici sotto l’aspetto dei punti realizzati.

Chiedere - per avere conferme - al felice quinquennio vissuto sulla panchina viola, tra il 2005 e il 2010: tranne in una stagione (nel 2007/08, quando in ogni caso i viola si qualificarono per la prima volta in Champions), la media-punti dell’ultimo mese dell’anno ha sempre portato in dote alle varie Fiorentina di Prandelli sempre più di un punto a gara. Il top è stato raggiunto nel 2008/09 quando la sua Viola ottenne tre vittorie su altrettante partite con 3 punti di media. Livello molto alto anche nel 2006/07 quando su cinque gare Dainelli e compagni riuscirono ad ottenere 4 successi e un pareggio, con 13 lunghezze e una media di 2,6 punti di media. Discreto anche lo score accumulato nel 2005 e del 2009 (rispettivamente di 1,75 e di 1,5), con 7 punti in quattro gare nel suo primo anno a Firenze e 3 in due nell’ultimo.

In attesa di trovare certezze sul campo (la sensazione è che anche contro il Grifone Prandelli vorrà insistere sul 4-2-3-1 visto nelle prime uscite), Genoa, Atalanta, Sassuolo, Verona e Juventus sono avvertite: quest’anno c’è da fare i conti anche con la cabala.

IL DICEMBRE IN VIOLA DI PRANDELLI

Stagione 2005-06: 2V, 1P, 1S = 7 punti, 1,75 punti a partita

Stagione 2006-07: 4V, 1P, 0S = 13 punti, 2,6 punti a partita

Stagione 2007-08: 1V, 1P, 2S = 4 punti, 1 punti a partita

Stagione 2008-09: 3V, 0P, 0S = 9 punti, 3 punti a partita

Stagione 2009-10: 1V, 0P, 1S = 3 punti, 1,5 punti a partita