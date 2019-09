PONSI, Duncan bell'innesto. Oggi ok ma subito troppo

Fabio Ponsi, terzino della Fiorentina Primavera, ha così parlato a fine partita, dopo la vittoria per 6-3 contro i pari età del Bologna: "Era importante ricercare i tre punti, affrontare una neo.promossa con acquisti importanti non era facile. Potevamo far meglio in fase difensiva ed evitare di prendere così tanti gol. Obiettivo dello spogliatoio? Quello di migliorare giorno per giorno. Non pensiamo alla Supercoppa ma a vincere sempre. Commisso? Riempie il cuore, ci fa capire l'importanza del settore giovanile e ci onora molto. Troppi gol al passivo? Loro avevano giocatori offensivi rapidi e veloci e ci sta di subire molti gol, ci sta di mettersi a posto. Siamo diversi rispetto all'anno scorso, ma possiamo fare meglio. Tanti giovani viola in prima squadra? Molto stimolante, sono ragazzi che fino all'anno scorso giocavano con noi. Ci fa credere di poter fare il salto diretto, anche se quella è una cosa successiva. Quale fascia preferisco? Indifferente. Ho sempre giocato a sinistra ma andando avanti, essendo destro, mi hanno spostato anche sul lato opposto. Voglio trascinare questo gruppo fino alle fasi finali e magari farmi convocare per l'Europeo di categoria. Inter? Abbiamo mezza giornata e si riparte. Pronti a darci dentro. Bobby Duncan? Sono rientrato da poco in Nazionale e l'ho conosciuto meno. Non conosce la lingua ma è sveglio e socievole: bell'innesto per noi, fa piacere averlo in squadra".