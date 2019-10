PIS-FIO, Al 45' è 3-1 viola: Ghezzal ok ma dietro...

Finisce 3-1 per la Fiorentina il primo tempo dello stadio Melani di Pistoia tra i viola di Montella e la Pistoiese di Pippo Pancaro. Ad aprire le marcature è stato Boateng dopo appena 50” con un bellissimo tiro dalla distanza ma dopo una serie di azioni offensive, la squadra arancione è arrivata al pareggio con un colpo di testa di Gucci. Poco dopo i viola hanno messo in ghiaccio la partita trovando prima il 2-1 con Ghezzal (bello l’assist di Eysseric nell’occasione) e poi con Koffi che si è guadagnato e ha battuto trasformandolo un calcio di rigore in chiusura di prima frazione. Qualche difficoltà di troppo per il debuttante Rasmussen.