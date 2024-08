PAR-FIO, Tifosi viola al Tardini: ecco quanti saranno

Fonte: Andrea Giannattasio

Saranno 3.532 i tifosi viola al seguito della Fiorentina in questo debutto di campionato al Tardini contro il Parma. La squadra di Pecchia torna in serie A con entusiasmo e tanta voglia di stupire ma le migliaia di tifosi viola cercheranno di non far sentire sola la Fiorentina, che inizia ufficialmente il ciclo Palladino, dopo una serie di amichevoli tra alti e bassi. In attesa del debutto casalingo insomma 3.532 tifosi hanno scelto di passare un bel (almeno si spera) sabato a Parma tra partita e pranzo o cena che sia fuori porta.