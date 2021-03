ORRICO, Prandelli, la sua verità non verrà mai a galla

Tra le voci che hanno avuto più risalto nelle ultime ore (e che sono state lette con maggiore interesse dagli utenti di Firenzeviola.it nella giornata di oggi) c'è stata quella di Corrado Orrico che dalle colonne de Il Corriere Fiorentino ha detto la sua sull'addio di Prandelli: "La verità non è ciò che viene galla ma sta quasi sempre nel non-detto e, secondo me, in questo caso è da ricercare nel rapporto con la squadra. Di dimissioni se ne vedono poche, la decisione fa onore a Cesare però si tratta pur sempre di una resa. Un allenatore si sente sconfitto quando se ne va, per questo le giustificazioni non mi sembrano convincenti. La metterei più sul pratico".

Leggi anche: ORRICO, Prandelli si è dimesso per questioni di campo