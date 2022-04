ODRIOZOLA-MILENKOVIC PRONTI A TORNARE, MEDIANA OBBLIGATA, DAVANTI IDEA SOTTIL

Fiorentina a Salerno in emergenza a centrocampo dove oltre alle assenze di Torreira e Castrovilli per infortunio (il barese rischia di rientrare nel 2023), bisogna fare i conti anche con quella di Bonaventura pur convocato. Probabilmente il tecnico, anche in base alle sue parole in conferenza stampa, non rischierà il giocatore per averlo al 100 per cento nelle gare più impegnative di maggio, a meno che non inizi a dargli un po' di minutaggio domani o più probabilmente con l'Udinese. Intanto dunque la mediana titolare per domani è praticamente fatta, tutta africana, con il marocchino Amrabat in cabina di regia, il ghanese Duncan e l'italomarocchino Maleh ai suoi lati. Sempre che Italiano non voglia proseguire sulla strada intrapresa a Torino, inserendo ancora il francese Ikoné mezzala. Un esperimento non riuscitissimo alla prima, ma che di sicuro il tecnico non abbandonerà. Le alternative sono Saponara (che però il tecnico vede ormai come esterno) e il giovane Bianco.

Le buone notizie sono in difesa, dove Odriozola è finalmente pronto per tornare in campo, come ha detto Italiano, e dove dovrebbe rientrare Milenkovic pur senza tanti allenamenti in gruppo per via di una gastroenterite che lo ha bloccato mercoledì prima della gara di Coppa. Dovrebbe essere dunque il serbo a riprendere il suo posto accanto a Igor anche se Quarta ha dato garanzie nella gara di Coppa ed è pronto a sostituire uno dei due centrali così come Odriozola può dare maggiore spinta sulla fascia. Biraghi completa la linea a quattro davanti a Terracciano. In attacco ballottaggio Cabral-Piatek con il brasiliano favorito con all'esterno Gonzalez e Sottil, per sfruttare la sua freschezza visto che la squadra gioca ogni tre giorni.

Nella Salernitana Ribery dovrebbe rimanere in panchina, così come Bonazzoli a vantaggio di Verdi. in difesa ce la fa Radovanovic in forse fino all'ultimo. il viola Ranieri dovrebbe giocare sull'esterno mentre tra i pali ci sarà un'altra conoscenza dei viola, il portiere Sepe.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Radovanovic, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Djuric, Verdi.