NICOLETTI A FV, Dodò sarà il vero acquisto top

L'operatore di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it per commentare i numerosi movimenti di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Da tifoso, dico che godo per l'acquisto di Jovic. Ha creato tanto entusiasmo e speranze per il futuro. Magari l'affetto di Firenze gli farà risolvere alcuni problemi avuti nel Real. Forse il Real non era la sua dimensione ma la Fiorentina sì. Dopo l'entusiasmo iniziale, mi tolgo la sciarpa da tifoso e mi metto la giacca da addetto ai lavori: due considerazioni da fare, la prima è che era ovvio che a inizio luglio arrivassero già i giocatori che avrebbero rimpiazzato i tre acquisti, vista l'inizio anticipato del campionato, non mi stupisce che siamo già in avanti nella costruzione della rosa; la seconda è che secondo me il vero acquisto sarà Dodò. In più, una battuta: questa società ha speso negli ultimi anni più per i terzini destri che per gli attaccanti.

La garanzia è comunque il tecnico: Italiano ha il grande merito di aver rilanciato un gruppo di giocatori che negli ultimi anni avevano fatto male. Dovrà fare lo stesso ora, visto l'acquisto di tre giocatori da rilanciare (per motivi fisici, tattici e altro). Non voglio caricare di troppe responsabilità il mister, ma la bacchetta magica la ha lui. Poi, chi arriva da squadre forti come Real, Tottenham e Shaktar per me è un giocatore di livello".

Cosa è che aggiungerebbe ancora a questa squadra?

"Credo che la società debba intervenire principalmente in difesa e penso che ci stia lavorando. Non so in che tempistiche potrebbe sbloccarsi la situazione Milenkovic, visto l'incastro dei difensori che devono sistemarsi. L'Inter deve prima far uscire qualcuno, so che il Milan non ha abbandonato la pista. Però devo dire che sto vedendo il ragazzo sereno anche nelle prime immagini dal ritiro".

Sarà quella di Milenkovic la grande uscita dei viola?

"Al netto delle probabili uscite di Dragowski e Pulgar, penso che sia lui il sacrificabile ma non metterei la mano sul fuoco sulla sua cessione. Ci sarebbe anche Kokorin da piazzare, ma non è facile lasciarlo partire. Credo che la Fiorentina lo venderà a gennaio, anche perché adesso non le converrebbe. Se viene mandato via entro due anni dalla stipula del contratto è costretta a pagare il 100% dei suoi contributi (e non il 30% come stabilito dal Decreto Crescita)".