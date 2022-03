MILENKOVIC-IGOR, COPPIA PIÙ AFFIDABILE

Il clean sheet viola contro il Bologna (contro il quale ha praticamente un particolare record) ha messo in risalto come la coppia difensiva Milenkovic-Igor sia diventata ben integrata e affidabile, al netto dei due pali dei rossoblù. I due giocatori sembrano più complementari (anche perché uno gioca a destra, l'altro è mancino) rispetto a quando c'è Quarta in campo che in questo 2022, dopo la disastrosa gara a Torino e il Covid, ha collezionato solo una maglia da titolare con il Sassuolo e 24' con l'Atalanta in campionato mentre proprio con i nerazzurri in Coppa fu espulso. Lo stesso dicasi per Nastasic che infortunatosi sul momento più bello del suo percorso ha perso forse l'occasione per far vedere ancora il suo valore e da allora è tornato tra i convocati solo domenica scorsa. L'Inter però è una delle due uniche squadre contro le quali ha giocato 90 minuti (l'altra è la Lazio in cui però la Fiorentina subì ben tre gol).

Insomma nelle gerarchie attuali Igor sembra certamente aver superato l'argentino che dà meno equilibrio al reparto. Se Martinez Quarta ha visto le ultime due partite dalla panchina, dunque, per Igor sono arrivati anche i complimenti di Italiano che in questo momento lo vede concentrato come non sempre è stato. Se anche con il Bologna o con la Juve in Coppa a voler cercare il pelo nell'uovo Orsolini e Vlahovic gli sono sfuggiti in un'occasione, per il resto delle gare è stato sempre affidabile. Con l'Inter toccherà ancora a loro affrontare giocatori temibili come Lautaro e Dzeko (per citarne solo due)? Nessuno si deve sentire titolare inamovibile ma di sicuro in difesa servono certezze.