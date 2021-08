LIROLA, OM vira su Wass, lui posta un aereo: il punto

I social ufficiali della Fiorentina continuano ad essere presi d'assalto dai tifosi dell'Olympique Marsiglia per "liberare" Lirola ma intanto il club sembra correre ai ripari tentando di prendere un altro terzino. Secondo El Mercantil Valenciano, infatti, è imminente una nuova offensiva dell'OM per avere Daniel Wass, del Valencia. Il presidente del club francese Pablo Longoria, da qualche giorno sta trattando il suo trasferimento con il Valencia ma le trattative sono bloccate: l'OM ha offerto meno di un milione di euro mentre il club spagnolo ne pretende 8 milioni di euro. I dirigenti del Marsiglia formuleranno una nuova proposta, migliore della loro prima offerta ma intorno ai 2/3 milioni, non certo vicina agli 8 pretesi dal Valencia, che Longoria non vuole pagare per un giocatore di 32 anni con il contratto in scadenza tra un anno.

Da parte sua, Daniel Wass tramite i suoi agenti lunedì ha già informato la dirigenza spagnola di voler passare all'Olympique e non si allena con la giustificazione di problemi fisici. Il Valencia però sembra ferma sulla posizione: chi lo vuole deve pagare 8 mln. Difficile capire se l'operazione andrà avanti e soprattutto se Wass verrebbe preso dall'Olympique per sostituire Lirola, segno che il club francese ha alzato bandiera bianca, o come un ulteriore rinforzo per un ruolo rimasto scoperto.

Dalla Francia non mollano in realtà e pensano che la Fiorentina aspetti solo di sostituire il giocatore con Zappacosta o Montiel; domani se ne potrebbe sapere di più in occasione di una conferenza stampa di presentazione di due giocatori dell'OM. Una foto pubblicata da Pol Lirola (mentre scende da un aereo) ha subito destato curiosità ed allarme ma lo scatto è evidentemente vecchio. E dalla società viola assicurano che Lirola resta a Firenze.