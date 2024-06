LA FIORENTINA CAMBIA PASSO: BONDO E BOLOCA PER UN CENTROCAMPO D'ASSALTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dall'altra parte dell'oceano lo chiamano 'pace', in Nba il numero di possessi offensivi fatti da una squadra in quarantotto minuti. Va da sé che più questo numero è alto e più la squadra in questione va ad alto ritmo. Ecco perché il termine 'pace' nel mondo del calcio è accostato soprattutto a questo. Ritmo o intensità. Ecco, dovessimo parlare in termini cestistici, il 'pace' della Fiorentina degli ultimi anni non è a passo d'uomo ma poco ci manca.

VIOLA DA PASSEGGIATA - Se n'è accorto anche il nuovo coach, Raffaele Palladino, deciso a mettere le mani per primo su quello che era allo stesso tempo un punto di forza e una debolezza della creatura forgiata da Italiano. Una Fiorentina ad un'unica velocità - da crociera- che ha chiuso lo scorso campionato col terzo dato più alto di possesso palla (57,58% in media, meglio solo Napoli e Bologna) ma anche col penultimo rendimento in termini di chilometri percorsi a partita (107,227 km, meno di così ha fatto solo l'Udinese).

I NOMI PER IL CAMBIO PASSO - E si devono leggere proprio così le prime mosse della Fiorentina, con i tentativi per Warren Bondo (classe 2003 del Monza) e Marco Brescianini (2000, Frosinone), sono due motorini del centrocampo, due 'arnesi' da utilizzare sia nelle transizioni offensive per assaltare l'area avversaria sia nei ripiegamenti profondi senza palla, booster adocchiati sul mercato per accelerare il passo della squadra. L'era Palladino inizia da qui: dal cuore del gioco. Da lì partirà il nuovo tecnico della Fiorentina: e se è vero che comunque servirà un calciatore più 'geometrico' (un Boloca per intendersi), il progetto tattico di Palladino necessita soprattutto di chi, con inserimenti e corse senza soluzione di continuità, dovrà portare l'acqua al mulino dell'attacco. Arthur, Bonaventura, Mandragora, Barak, Duncan, Maxime Lopez: negli ultimi mesi Italiano poteva contare su una mediana da passeggiata defaticante sul litorale della Versilia. Ora è tempo di cambiare passo, da una Fiorentina slowmo si proverà a passare, in due mosse, a una Viola d'assalto, stile Mad-max.