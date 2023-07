LA FIORENTINA 2023/24 OGGI HA 48 GIOCATORI. È QUASI SQUADRA B

È il primo luglio e questo, nel mondo del calcio, significa inizio ufficiale della nuova stagione. Guardate fuori dalla finestra, è il 2023/2024 del pallone. Lo sanno bene anche alla Fiorentina, in cui si va costruendo la squadra per campionato e, è la speranza, di nuovo Conference League. Dando uno sguardo alla rosa viola al netto di giocatori che hanno salutato e quelli che invece sono rientrati dalle rispettive esperienze in prestito, ci si accorge che le dimensioni sono extralarge. E se in questa fase della stagione può essere normale, il sospetto che sotto sotto stiano bollendo i preparativi per una seconda squadra (ad aprile il dg Barone disse che la società ci stava lavorando), visto che ad oggi la mole è quella.

Includendo nel conteggio solo chi è nato prima del 2003, ora che quest'annata esce dal giro della Primavera, con l'esclusione dei due baby portieri, entrambi nel giro della prima squadra, incontriamo la bellezza di 48 giocatori. Per spiegarci ancora meglio, dalla lista rimangono fuori quei 2004 di ottime prospettive che sono la spina dorsale della Primavera come Amatucci, Kayode, Favasuli o Sene. Tutti profili potenzialmente utili nell'ottica di una squadra B, come si appresta invece a fare l'Atalanta sfruttando l'esclusione del Siena dalla Serie C.

La rosa della Fiorentina 2023/24, al suo primo giorno di esistenza, parla da sé.

PORTIERI (4)

Cerofolini - Martinelli - Terracciano - Vannucchi

DIFENSORI (17)

Biraghi - Dalle Mura - Dodo - Dutu - Ferrarini - Frison - Gentile - Igor - Krastev - Lucchesi - Martinez Quarta - Milenkovic - E. Pierozzi - N. Pierozzi - Ranieri - Rasmussen - Terzic

CENTROCAMPISTI (11)

Amrabat - Barak - Benassi - Bianco - Bonaventura - Castrovilli - Corradini - Duncan - Fiorini - Mandragora - Sabiri

ATTACCANTI (16)

Agostinelli - Brekalo - Capasso - Cabral - Distefano - Fruk - Gonzalez - Gori - Ikone - Jovic - Kokorin - Kouame - Munteanu - Sottil - Spalluto - Toci