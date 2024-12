KEAN, In panchina per scelta tecnica: non ha guai fisici

Fonte: dal Franchi, Andrea Giannattasio

Non risultano problemi fisici nella scelta di Raffaele Palladino di escludere Moise Kean dagli undici titolari che affronteranno il Cagliari oggi alle 12:30 all'Artemio Franchi di Firenze. Così come per Colpani, l'altro "titolare" lasciato in panchina almeno dall'inizio oggi pomeriggio, Kean sarà regolarmente a disposizione a gara in corso, quindi si tratta di una scelta tecnica da parte dell'allenatore gigliato.