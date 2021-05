IZZO A FV, Coi viola è decisiva. A Pieraccioni dico...

In vista della sfida di dopodomani tra Fiorentina e Napoli, nella giornata di ieri Firenzeviola.it ha intervistato il noto attore di fede azzurra Biagio Izzo, che ha parlato del match del Franchi dando anche un suggerimento ai viola su Gennaro Gattuso, avversario tra 48 ore ma sempre più vicino alla panchina dei toscani per la prossima stagione: "Quella di domenica è una sfida fondamentale per il Napoli: è l'ultimo grande ostacolo verso la zona-Champions. In questo momento il Napoli sta facendo molto bene sopratutto davanti, segna molto con diversi giocatori e la condizione psicologica mi sembra ottimale. La Fiorentina è una squadra che non si merita la posizione che ha in classifica, mi dispiace molto perché è una squadra che mi è sempre piaciuta. Domenica però saremo contro, spesso col mio amico Pieraccioni ci punzecchiamo prima della partita: spero che questa volta i viola ci possano dare i tre punti che servono più a noi visto che siamo in corsa contro la Juventus, non credo minimamente però che la Fiorentina non sia motivata per la partita col Napoli".

