IACHINI, Deve salvare di nuovo i viola. Domani inizia

Per un Prandelli che va, con delle dimissioni accompagnate da un inevitabile velo di tristezza, c'è un Beppe Iachini che viene. Anzi, torna, dopo che la prima esperienza in viola - se si guarda ai numeri - si era rivelata nel complesso superiore alle aspettative. La scelta di Commisso (con lui e Montella ancora entrambi sotto contratto) è stata praticamente inevitabile, visto anche il rapporto di stima che li lega. A stretto giro di posta dalla notizia delle dimissioni, ecco anche il sì di Iachini, richiamato dal presidente (anzi, materialmente da Pradè) per riportare in salvo la sua barca, come già accaduto la stagione scorsa, e con lui anche buona parte del suo staff. Arrivato in città in serata, il neo-tecnico viola di ritorno ha poi ricevuto un caloroso saluto di bentornato da parte della dirigenza, sopratuttto Barone.