GALAN, Celta su Drago: può rientrare nell'affare

Bartlomiej Dragowski continua ad essere uno dei primi nomi per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina. Il polacco piace in Italia ma è apprezzato anche dal Celta Vigo, che già in passato aveva chiesto informazioni ai viola. Col club spagnolo potrebbero riaprirsi i discorsi anche per Javi Galan, laterale mancino di grande qualità ma valutato una cifra importante dal Celta Vigo.