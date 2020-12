All'indomani del secondo pareggio consecutivo rimediato all'Artemio Franchi, la Fiorentina torna in campo per prepararsi alla delicata sfida di martedì contro la Juventus in trasferta. I viola scenderanno in campo in mattinata per svolgere una seduta defaticante (allenamento più intenso, invece, per chi ieri non ha giocato).