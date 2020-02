FIORENTINA, A Udine in cinque a rischio squalifica

La Fiorentina, in preparazione alla trasferta di Udine, conta diversi giocatori che dovranno stare molto attenti al cartellino giallo. Se Dalbert sa già che salterà la gara in quanto squalificato, sono ben cinque i diffidati in casa viola che, in caso di ammonizione, saranno costretti a rimanere fuori in vista del match successivo. Nella fattispecie, si tratta di Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella e Vlahovic. Per quanto riguarda l'Udinese, invece, nella lista dei diffidati figurano Troost-Ekong e l'obiettivo gigliato della scorsa estate De Paul.