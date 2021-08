DIVERGENZE E OBIETTIVI

Nelle ultime ore è circolata un po' ovunque la voce delle possibili dimissioni di Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina messo sotto contratto a inizio luglio come nuovo braccio destro di Pradè per quanto riguarda il mercato. Una voce che non ha avuto seguito e che è stata smentita con una foto ad hoc postata sui social dallo stesso argentino. Un semplice "al lavoro" per scacciare le voci e mostrare di essere concentrato in un momento delicatissimo dell'estate viola.

Ovviamente però, le voci non nascono a caso e anche se nessuno ha mai ventilato l'ipotesi di addio del dirigente, delle frizioni dovute ad alcune divergenze sulle strategie di mercato ci sarebbero effettivamente state, soprattutto con Joe Barone. Chiariamoci, le divergenze nel mondo del lavoro sono all'ordine del giorno: alzi la mano chi non ha mai discusso col proprio capo o superiore. Quindi probabilmente si tratta di tensione accumulata in complicate settimane di lavoro, con rinnovi pesantissimi da provare a ufficializzare e acquisti altrettanto importanti che dovranno fare seguito a qualche cessione.

Burdisso è l'uomo di calcio che la piazza aveva invocato nella scorsa stagione e si è gettato animo e corpo in questa nuova avventura. Ha convinto Nico Gonzalez a scegliere la Fiorentina ancor prima di aver firmato il contratto ed è concentrato al 110% su ciò che dovrà fare da qui al 31 agosto. I contrasti sarebbero nati da valutazioni differenti degli acquisti da fare e anche della rosa a disposizione di Italiano. Niente di nuovo, con Burdisso che però cercherà di far valere la propria esperienza magari parlando anche con il presidente in persona.

Dopo la Coppa Italia si entrerà nella settimana decisiva del mercato viola ed è bene che tutti remino uniti per sistemare la rosa al più presto possibile. Pensare che quella attuale possa essere quella definitiva sarebbe un grave errore e dunque è lecito attendersi giorni di trattative, voci e operazioni per completare la squadra di Italiano.