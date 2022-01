DIFESA DA PUNTELLARE, ANCHE SUL MERCATO

In attesa del Genoa, la Fiorentina deve riflettere sui quattro gol a Torino e due a Napoli presi nelle due gare del 2022. La difesa viola deve migliorare e correggere alcuni errori, a partire da quelli decisivi del portiere a quelli di reparto e poi di squadra. "Gli avversari creano sempre qualcosa e noi subiamo sempre gol alle prime occasioni. A Napoli potevamo fare di più ma è dura avere 90' a livelli alti. Noi cerchiamo di limare i dettagli tutte le settimane" è stata la risposta di Italiano al problema dei gol subiti. Discorso terzini e portieri a parte che sono costati qualche gol evitabile, l'arrivo di Nastasic in estate ha lasciato qualche dubbio sull'aver rinforzato davvero il reparto centrale tra incognite Covid e svarioni che un po' tutti i difensori si trovano a fare. Tra questi anche Igor che ha fisicità e tecnica ma che spesso commette errori decisivi.

Con l'assenza di Quarta (evidentemente a Torino non era proprio in forma e si è visto) sembra però il brasiliano deputato a giocare da titolare. Nastasic d'altronde è stato a lungo fuori per colpa di un infortunio ed è potuto rientrare in campo solo giovedì in Coppa ma con Milenkovic formerebbe comunque una coppia affiatata per via della Nazionale. Lo stesso Milenkovic, già sul mercato in assenza di rinnovo, non è apparso brillantissimo soprattutto a Torino. Insomma, serve qualcosa già dal mercato di gennaio? Qualche campanello di allarme è suonato e qualche nome è stato fatto, da Kumbulla (sempre piaciuto a Pradè) a Fazio in rotta con la Roma e avvistato a Fiesole (ma anche 34enne) a Cistana un giovane il cui cambio di agente potrebbe voler dire cambio di squadra. Solo per citare i pallini del ds. La Fiorentina però sembra voler puntellare la difesa anche da questo punto di vista lavorando sì sugli errori ma anche facendo muro sui propri giocatori, a partire da Nastasic che aveva offerte (per ora rifiutate) in Spagna fino a Milenkovic corteggiato dal Milan. Deve essersi chiesta se vale la pena insomma rompere l'equilibrio ora o lavorare in chiave futura.