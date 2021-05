CROTONE-FIORENTINA 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

22.36 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.35 - Poco da dire sulla partita dello Scida, giocata a ritmi bassissimi soprattutto da parte della Fiorentina. La buona notizia è che una stagione non certo esaltante è finita: ora è tempo di programmare la prossima per la società gigliata.

90'+2' - E FINISCE QUI! Una partita avara di emozioni termina 0-0.

90' +2' - Zanellato spreca quella che poteva essere l'ultima giocata del match.

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

88' - Ormai si attende solo il fischio finale. Fiorentina e Crotone non sembrano aver voglia di farsi male.

84' - Eysseric batte la punizione, ma centra la barriera.

84' - Ultimo cambio nella Fiorentina: fuori Caceres, dentro Igor.

82' - Vlahovic si accende, si libera di tre avversari e viene vistosamente trattenuto da Zanellato. L'arbitro all'inizio non fischia incredibilmente fallo, poi torna sui suoi passi ed estrae anche il giallo per il centrocampista.

81' - Messias per poco non arriva su un cross dalla destra. Si salva la Fiorentina.

79' - Possesso palla lunghissimo della Fiorentina, che si chiude con un passaggio filtrante di Borja Valero letto da Benali.

76' - Cambia anche il Crotone: entra Zanellato per Cigarini.

76' - Cambio nella Fiorentina: esce Ribery, entra Kokorin.

75' - Simy! Maxi Olivera buca l'intervento e l'attaccante non riesce a centrare lo specchio da distanza ravvicinata.

72' - Scontro Benali-Bonaventura a centrocampo. Intervento in ritardo dell'ex Milan, che causa molto dolore al centrocampista rossoblu.

68' - Cross di Eysseric pericoloso, ma chiuso in corner dalla difesa del Crotone. Le emozioni latitano.

63' - La Fiorentina intanto opera un cambio: dentro Callejon, fuori Venuti.

63' - Si vede per la prima volta nel match anche Dusan Vlahovic, che lotta e guadagna un fallo in mezzo a tre difensori.

62' - Partita che fatica a decollare allo Scida. Chi si aspettava gol e spettacolo tra due squadre senza più motivazioni extra sarà rimasto deluso.

58' - Borja Valero! Conclusione potente con il sinistro dal limite: palla alta, anche se non di molto.

54' - Bonaventura! Stavolta il tiro è a botta sicura sugli sviluppi di un corner, ma davanti trova un muro. Conclusione respinta.

53' - Probabilmente il secondo tiro della partita della Fiorentina, ancora con Bonaventura il cui tiro viene deviato in corner.

51' - Si vede in avanti anche la Fiorentina, con Ribery che non riesce a pescare Biraghi dopo una buona combinazione.

49' - OCCASIONISSIMA PER IL CROTONE! Tiro a botta sicura di Messias, che sbatte sulla traversa e rimbalza sulla linea. Poi Simy di testa spara alto. L'orologio dell'arbitro non segna nulla: non è gol!

45' - SI RIPARTE! Con un doppio cambio nella Fiorentina: entrano Eysseric e Borja Valero, escono Castrovilli e Pulgar.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre a riposo sul punteggio di 0-0.

44' - Scintille tra Castrovilli e Djidji, che vengono punite dal giallo per entrambi.

42' - Sempre molto meglio il Crotone di una Fiorentina che sta offrendo un primo tempo sotto tono.

39' - Salva ancora Terracciano! Colpo di testa a botta sicura di Djidji, che però trova la pronta risposta dell'estremo difensore.

38' - Terracciano salva su Messias! Tacco inspiegabile di Pulgar, che regala il contropiede al Crotone: Messias a tu per con Terracciano calcia, ma trova l'opposizione del portiere viola.

35' - Una partita francamente piuttosto avara di emozioni soprattutto per la Fiorentina. La squadra di Iachini non riesce proprio a trovare spazio tra le maglie del Crotone, e finisce più per subire che per creare.

32' - Ounas costringe Terracciano alla parata, anche se era in posizione di fuorigioco.

30' - Caceres forse per la prima volta riesce ad ingabbiare Messias e a rubargli palla prima di prendere anche fallo.

26' - Messias! Per pochissimo non beffa Terracciano sul suo palo: per fortuna della Fiorentina non centra lo specchio e la palla finisce fuori di un soffio.

25' - Giallo per Pulgar che tenta un intervento killer su Ounas al limite dell'area. Altra punizione ghiotta per il Crotone.

23' - Cuomo ad un passo da vantaggio! Colpisce di testa da due passi su cross di Ounas, ma incredibilmente non trova la porta. Tira un sospiro di sollievo Terracciano.

22' - Castrovilli! Gestisce lui una ripartenza, servendo Vlahovic e andando sul filtrante del serbo: conclusione di prima che si alza troppo e finisce sopra la traversa.

17' - Dalla parte opposta intervento duro di Martinez Quarta su Ounas: punizione pericolosa per il Crotone.

16' - Castrovilli viene liberato in area da Biraghi, ma viene fermato prima di poter tirare.

14' - Detto fatto, ecco la prima occasione per la Fiorentina: Bonaventura libera il sinistro dal limite, ma viene ribattuto.

13' - La Fiorentina fin qui fa fatica a creare azioni pericolose, rischiando più in difesa di quanto riesca ad entrare nell'area avversaria.

11' - Dalla parte opposta Simy va vicino al gol, anche se era in posizione di fuorigioco.

10' - Ribery con una giocata riesce a far partire il contropiede, ma all'arrivo sulla trequarti viene fermato da Pereira.

6' - Messias! Prima occasione del match per il Crotone. Ounas strappa a centrocampo e serve Messias, che entrato in area calcia con il sinistro: Terracciano tocca quanto basta per evitare il gol.

5' - Mentre il gioco si ferma per un fallo su Castrovilli, da notare come Maxi Olivera abbia cominciato da centrale di difesa. Sarà lui a sostituire Pezzella, con Martinez Quarta e Caceres ai lati.

3' - Partenza a ritmi bassi, con il Crotone che attende e la Fiorentina che imposta senza particolare mordente.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Crotone, oggi in divisa rossoblu. Fiorentina in bianco.

Una partita che per fortuna della Fiorentina non sarà decisiva, ma non per questo non offrirà spunti interessanti quella che stasera la squadra viola giocherà all'Ezio Scida di Crotone. Due squadre che non hanno ormai più niente da chiedere a questo campionato, e che per questo vorranno provare a divertirsi. La Fiorentina dice addio oggi a Beppe Iachini e probabilmente anche ad altri componenti della rosa, il Crotone invece dice addio alla massima serie. Seguite con FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match:

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, M. Olivera; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.