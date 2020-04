CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

NBA - Nella tarda serata di ieri i Minnesota Timberwolves, franchigia statunitense di NBA, hanno annunciato il decesso della madre di Karl-Anthony Towns a causa del Coronavirus. La signora Jackie, si legge, ha combattuto col virus per oltre un mese fino alla morte, avvenuta ieri lunedì 13 aprile, per colpa di complicazioni emerse dall’infezione da Covid-19.

GOLF - Emergenza Coronavirus o no, il golf deve andare avanti. Sembra essere questo il messaggio proveniente dagli Stati Uniti, dove il 44% dei campi continua ad essere aperto in queste settimane difficili. Lo ha rivelato la National Golf Foundation, azienda che fornisce ricerche e consulenze nell'ambito dello sport nato in Olanda nella metà del XIII secolo. E al contempo, il 20% dei rivenditori di attrezzatura da golf continua a fornire servizi.

CICLISMO - Brutta notizie nel mondo del ciclismo: si è spento oggi, nell'ospedale di Padova, l'ex vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, Flavio Milani. Ne ha dato notizia la stessa federazione, precisando che l'ex dirigente era ricoverato da alcuni giorni in Terapia Intensiva. Aveva 80 anni ed era stato tra i fondatori del benemerito Gruppo Ciclistico Cartura Nalin. Milani sin dagli anni Sessanta è stato uno dei pilastri del ciclismo a livello regionale e nazionale. Ha ricoperto diversi ruoli nei vari settori, oltre a quello di vicepresidente federale anche quello di responsabile della Commissione Tecnica Nazionale.​​​​​​​

EUROPA - Semaforo verde da Bruxelles nei confronti delle misure italiane a sostegno dell'economia e delle nostre aziende. La Commissione europea, infatti, ha dato il via libera al decreto legge imprese, approvando le misure di sostegno all'economia per circa 200 miliardi e lo schema di garanzie voluto dallo Stato italiano. Le due decisioni assunte dalla Commissione si inseriscono nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato approvato a livello europeo tra fine marzo e inizio aprile.​​​​​​​

ITALIA - "Entreremo nella fase 2 dal 4 maggio, ora serve tenere la barra a dritta". Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Francesco Boccia, commenta il variopinto modello organizzativo delle Regioni, alcune delle quali hanno previsto ordinanze divergenti dalle scelte del governo: "Chi vuole riaprire se ne assuma la responsabilità. Perché ripartire prima? Parlare di normalità vuol dire illudere le persone: un errore adesso vanificherebbe settimane di sacrifici fatti da tutti noi".

SPAGNA - La Spagna nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 567 nuovi decessi correlativi all’infezione da COVID-19: il totale delle vittime sale così a 18.056 decessi. Dall'inizio della crisi, è di 172.541 il numero dei soggetti contagiati da Coronavirus: i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 3.045.​​​​​​​