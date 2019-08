COIS, Terim fece molto bene. Chiesa è...

In occasione del pranzo di Fatih Terim nel centro di Firenze era presente anche il suo ex giocatore alla Fiorentina Sandro Cois che a margine ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Sono molto contento di essere qui perché per me è un giorno molto emozionante rivedere a Firenze un grande allenatore come Terim che in poco tempo ha lasciato comunque un grande ricordo. L'ho visto molto emozionato, mi fa piacere, ha fatto un discorso dicendo che era felice e che quando viene qua è sempre accolto nel migliore dei modi, dimostrazione del bel lavoro che ha fatto. Fiorentina attuale? Hanno fatto tre ottimi acquisti a centrocampo, ma credo che manchi ancora qualcosa come in attacco, poi potrà sicuramente far bene. Non voglio dire che farà meglio dell'anno scorso perché penso ci voglia poco (ride, ndr) però penso che sarà diverso per Montella visto che un conto è entrare durante l'annata in corso che per il suo tipo di calcio è un problema, un altro è invece iniziare la preparazione dall'estate: riporterà sicuramente i viola in alto. Il 4-0 al Milan con Terim con un mio gol? Sì è vero, feci anche un gran gol, ma è stata fortuna però mi ricordo quella partita perché giocammo veramente alla grande. Con lui abbiamo sempre espresso un bel calcio, infatti quando andò via mi è dispiaciuto moltissimo, tra l'altro ci furono anche le dimissioni di Giancarlo ed in un colpo solo perdemmo due grandi uomini. Badelj e Pulgar? Il primo alla Lazio ha avuto molte difficoltà, ma è una sicurezza secondo me perché a Firenze ha sempre fatto bene. L'ex Bologna è un ottimo calciatore, ha fatto molto molto bene. Penso che facciano il centrocampo a 2 e sono due buoni acquisti. Chiesa? Ai miei tempi vincemmo una Coppa Italia, una Supercoppa ed è ovvio che la piazza è più appetibile. A lui posso dare pochi consigli perché suo padre è stato un grandissimo calciatore e lo sa gestire nel migliore dei modi. Lui è il miglior acquisto di quest'anno sicuramente".