BARAK E IGOR PREZIOSI, JOVIC SPRECA TROPPO, IKONÈ IMPRECISO

TERRACCIANO - Il primo intervento arriva dopo 35 minuti di gioco ma il tiro di Caicedo arriva da posizione di fuorigioco. Ringrazia invece la traversa sul colpo di testa di Goutas nel secondo tempo e pure Igor sul tiro a botta sicura di Charisis, 6

DODÒ - Nei primi dieci minuti gioca alto e si fa apprezzare per qualche iniziativa dalla sua parte. Più timido nel secondo tempo, 6

QUARTA - Parte alto, facendosi trovare spesso sulla trequarti avversaria. Qualche sofferenza in più nella ripresa come quando perde James sulla sponda per Charisis. Nel finale è colpito duro da Gradel che rimedia il rosso diretto, 6

IGOR - Fa buona guardia su Caicedo per tutto il primo tempo, ma soprattutto è provvidenziale su Charisis a cinque minuti dalla fine, 6,5

BIRAGHI - Assistenza relativa per Nico sulla corsia sinistra e poca precisione al cross in un primo tempo non brillantissimo. Non va diversamente nella ripresa con tanto di giallo per eccessivo ritardo su un angolo. Appannato, 5,5

CASTROVILLI - Sfiora l’eurogol trovando una gran risposta del portiere che manda sulla traversa il suo tacco su cross dalla sinistra di Nico. Conferma i progressi nel recupero, anche fisico, 6

Dal 14’st BARAK - Il tempo di entrare e sugli sviluppi di un corner dalla destra trova il tiro vincente che sblocca il risultato. E’ prezioso anche nei break difensivi, 6,5

AMRABAT - Senza dover troppo faticare svolge i suoi compiti nel primo tempo. Subito dopo l’ammonizione in avvio di ripresa Italiano lo chiama fuori, 6

Dal 14’st MANDRAGORA - Dà ordine alla manovra poi conclude da buona posizione sull’esterno della rete, 6

BONAVENTURA - Nel primo quarto d’ora ha un’occasione d’oro che il portiere del Sivasspor sventa in uscita. Ci riproverà più tardi ma senza troppa fortuna. E’ andato meglio altre volte, 5,5

Dal 22’st CABRAL - L’impatto non è male anche se rimedia il giallo per una simulazione in area di rigore e non è precisissimo su un buon pallone dalla destra, 6

IKONÈ - Bella l’intuizione che manda in porta Bonaventura intorno al quarto d’ora del primo tempo. E’ però uno spunto che resta isolato nell’ora scarsa di gioco prima della sostituzione. Impreciso, 5,5

Dal 14’st SOTTIL - Primo spunto dalla sua parte con tiro cross parato dal portiere. Resta il fil rouge della suo spezzone di gara che è positivo nell’ottica del suo recupero, un po' meno sull'ultimo passaggio anche se nel finale fa ammonire Cofie, 6

JOVIC - Nico lo manda in porta dopo una decina di minuti, lui cerca lo scavetto ma il portiere non ci casca. Anticipato dopo l’occasione di Bonaventura non trova il gol nemmeno più tardi, sulla sponda di Nico quando centra un difensore. Entra male e si fa ammonire dopo un quarto d’ora nella ripresa poi in qualche modo alimenta l’azione dall’angolo sul quale nasce il vantaggio. Un po’ poco in una serata in cui non gli sono mancate le occasioni, 5

NICO GONZALEZ - Avvio con buon dinamismo e soprattutto un ottimo invito per Jovic che non concretizza. Si rivede al cross con il bel pallone che Castrovilli manda sulla traversa poi è ancora puntuale in assistenza, di testa, per l’attaccante serbo. Cala nel secondo tempo uscendo un po’ dal match ma dopo una prova accettabile, 6

Dal 35’ st - KOUAMÈ - Avrebbe spazio e tempi per attaccare il fondo ma manca in precisione sui traversoni, 5,5

ITALIANO - Rilancia Jovic al centro dell’attacco e ritrova Castrovilli dal primo minuto dopo quasi 10 mesi, dietro resta ancora fuori Milenkovic. All’intervallo sono almeno 4 le occasioni nitide da rete per i quali i suoi devono recriminare. Dopo poco nel secondo tempo richiama Castrovilli, Amrabat e Ikonè per Barak, Mandragora e Sottil. Di lì a poco si sbilancia inserendo anche Cabral al posto di Bonaventura e passando al 4231, mossa premiata dal gol di Barak. Non è la vittoria che si poteva sperare ma è pur sempre un successo che alimenta la recente striscia positiva, 6