ACF WOMEN'S, Finisce in pareggio: 1-1 col Milan

Fiorentina e Milan pareggiano per 1-1 e lasciano scappare la Juve che invece ha vinto. La partita è stata equilibrata visto che le due squadre si sono affrontate a viso aperto per 90 minuti. Inizia meglio il Milan che scuote la porta viola con palo di Bergamaschi e per 20 minuti domina sul piano del gioco poi la Fiorentina prende coraggio e alla mezz'ora trova il gol con Alia Guagni dopo uno scambio con Bonetti. Nella ripresa lo spartito sembrava a favore delle viola ma il Milan trova il gol proprio dopo un'occasione d'oro di Mauro atterrata da Rinaldi Salvadori in area in maniera fallosa. E sulla ripartenza è proprio la ex viola a siglare il gol del pareggio. La Fiorentina reagisce con un grande tiro di Cordia che la Korenciova para miracolosamente. La partita continua sulla scia dell'equilibrio con diverse occasioni ma nessuna trova il gol, così il finale è di un gol per parte. Con qualche rammarico per le viola per come è nato il pari ma evidentemente maschi o femmine, non è un buon momento con gli arbitri. Da sottolineare come il presidente gigliato Rocco Commisso sia sceso in campo, nel finale, per salutare le ragazze.