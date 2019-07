WEISS, Viola vogliamo un risarcimento. Le perdite...

Andrea Weiss, direttore dell'APT Val di Fassa, prima del match amichevole contro il Bari ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Non so se il rimborso della Fiorentina sarà di carattere economico oppure una maggiore visibilità e investimento sul networ Fiorentina. Aspettiamo una proposta da parte loro perché non c'è solo la Val di Fassa ma anche il Trentino Marketing: vedremo di incontrarci per trovare una soluzione. Anche perché in Trentino c'è un portato di delusione dopo la cancellazione della Roma. Ci si chiede se i ritiri siano ancora progetti importanti per l'incoming turistico. Ma soprattutto dobbiamo trovare il modo di compensare i mancati arrivi nella seconda settimana. Ci aspettiamo qualcosa di congruo sotto il profilo economico: il mancato arrivo di 7-800 tifosi al giorno ci porta un disagio economico di circa 800 mila euro totali. In più c'è l'aspetto legato alla comunicazione, con la Fiorentina seguita in America e qua manca l'attenzione che porta la prima squadra. Il contatto con Barone? Ho potuto parlare anche con i ragazzi del marketing ma resto dell'avviso che vada trovata una soluzione con la proprietà. Barone mi ha fatto un'ottima impressione, ha riconosciuto il danno che abbiamo avuto e mi auguro che troveremo una soluzione per andare avanti. Anche noi dobbiamo rendere conto di quanto successo".