MOENA, Incontro Barone-Weiss: ritiro confermato?

Nel corso dell'intervallo della partita tra Fiorentina e Val di Fassa, Joe Barone si è intrattenuto qualche minuto con il direttore dell'APT Weiss che oltre a dargli il primo saluto ufficiale, ha parlato di ciò che potrebbe accadere in futuro per quanto riguarda il ritiro. Barone prima si è scusato per il disguido legato all'International Champions Cup e ai problemi sulla divisione in due e le presenze ridotte nella seconda parte della permanenza in Trentino, poi però ha anche confermato che il prossimo anno Moena sarà ancora la sede di una parte della preparazione viola rimandando all'inverno i contatti per un eventuale proseguo del rapporto iniziato nel 2012. Breve siparietto anche sul Viola Village, che Barone ha apprezzato molto perché l'idea è "molto americana" chiedendo che venga ulteriormente migliorato per renderlo accogliente al massimo per i tifosi che vengono in Trentino a seguire la squadra.