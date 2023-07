FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Possibile futuro in Serie C per Eljon Toci, attaccante classe 2003, capitano della Primavera della Fiorentina. Come raccolto da TuttoC.com, per il calciatore albanese, che ha già vissuto una parentesi in Serie C nel 2020 con il Sudtirol, si registra l'interesse di Gubbio e Novara.