DYBALA, Escluse lesioni. Resterà ai box per 10 giorni

Sospiro di sollievo per la Roma di Josè Mourinho. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'infortunio dell'attaccante argentino, Paulo Dybala, uscito anzitempo ieri sera nella gara contro la Fiorentina, non dovrebbe essere grave. L'ex Juventus si sarebbe dunque fermato in tempo, evitando così lesioni o peggioramenti. Secondo gli ultimi accertamenti, la Joya avrebbe rimediato un risentimento muscolare e dovrebbe restare ai box per circa 10 giorni, saltando la sfida contro il Bologna in programma per domenica 17 dicembre.