DALLA TURCHIA, Incontro Amrabat-tecnico Galatasaray

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dalla Turchia arriva una notizia che confermerebbe le indiscrezioni sul presunto ed imminente trasferimento di Sofyan Amrabat al Galatasaray. L'allenatore del club campione di Turchia, Okan Buruk, come riporta il giornalista Serhan Türk (ASpor), ha avuto un incontro con il centrocampista marocchino. Tuttavia, il giocatore, che rientrerà alla Fiorentina dal prestito al Manchester United, non sarebbe in cima alla lista del club dove gioca Torreira.