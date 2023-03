ACF, Holding Lamioni nuovo back-shirt sponsor

Tramite un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha annunciato un nuovo accordo che vedrà l’azienda di edilizia grossetana Holding Lamioni (qui l'anticipazione di FirenzeViola.it) diventare Back-Shirt Sponsor del Club Viola per le prossime tre stagioni sportive. Di seguito il comunicato: "Il logo della Holding apparirà sulle divise da gioco della squadra nella posizione riservata al back shirt sponsor, sotto il numero di maglia, in occasione di tutte le gare di Campionato e Coppa Italia a partire dal big match di sabato 4 marzo contro il Milan allo Stadio Franchi.

Holding Lamioni, di proprietà al 100% della famiglia Lamioni, detiene la titolarità di Atlante costruzioni, Atlante engineering, Edilfox e Centrocolor; conta circa 200 dipendenti e ha attivi al momento oltre 250 cantieri in Italia.

'Siamo molto felici – afferma il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone – di accogliere nella nostra famiglia un Gruppo come quello di Lamioni. In un momento storico come questo è entusiasmante legarsi ad un’azienda solida sia in Toscana che a livello nazionale.

Siamo rimasti colpiti dalla passione e dalla fiducia che Holding Lamioni ripone in Fiorentina, sostenendo non solo la squadra ma anche un progetto di crescita che partirà con l’apertura del nuovo centro sportivo Viola Park.'.

La Partnership non avrà solo un risvolto commerciale ma anche sportivo.

Giovanni Lamioni è diventato da pochi mesi anche Patron unico della società di calcio US Grosseto 1912. L’accordo sancisce anche un’importante collaborazione sportiva che consentirà al club maremmano di vantare una prelazione sui giovani calciatori della Fiorentina ed al club gigliato di poter contare su una società seria ed ambiziosa alla quale prestare giovani che, uscendo dal settore giovanile, hanno bisogno di fare esperienza.

Entusiasta il patron della Holding Lamioni, Giovanni Lamioni: 'Sono orgoglioso di legare a doppio filo il nome della mia famiglia e della mia azienda a un marchio e una maglia così gloriosi come la Fiorentina. Per me, tifosissimo Viola fin dalla nascita, è la realizzazione di un sogno e sono convinto che questo accordo sarà produttivo per entrambe le realtà.'.